Inzaghi “In una finale non ci sono favoriti”

MILANO (ITALPRESS) – "E' una finale, non ci sono favoriti in queste partite". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia della finale a San Siro della Supercoppa Italiana contro la Juventus. "Incontriamo una squadra in salute, abituata a giocare finali, con giocatori di esperienza – ha sottolineato il mister nerazzurro in conferenza stampa – Noi però siamo in un ottimo momento, cercheremo di regalare soddisfazioni ai tifosi. Le finali possono essere decise da singoli episodi, dovremo fare una gara di corsa e determinazione, sapendo che ci saranno dei momenti in cui la Juve ci metterà in difficoltà e dovremo essere bravi ad uscirne. Prima dell'inizio del campionato la netta favorita era la Juventus, con l'Inter in primis a contenderle lo scudetto

