Il premio Oscar Mahershala Ali torna alla tv dopo True Detective e Ramy | con la miniserie The Plot

(Di martedì 11 gennaio 2022) IlAlitv, stavolta come protagonista e produttore esecutivo di unadestinatapiattaforma Hulu.Ali sarà il volto di The, unaprodotta da Onyx Collective, divisione di Disney General Entertainment Content che cura le produzioni di artisti di colore e di voci sottorappresentate nel panorama audiovisivo internazionale.Ali, ex protagonista die due volte, sarà il produttore esecutivo oltre che l’interprete della serie di ...

Advertising

WeCinema : Presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, #Ennio di #GiuseppeTornatore, è il ritratto di… - TgLa7 : Addio all'attore #SidneyPoitier, 94 anni: la prima grande star, afroamericano, del cinema di #Hollywood. premio… - ppaul_64 : RT @strange_days_82: @Capezzone Capezzone sulla conferenza stampa di #Draghi e #Speranza. Strepitoso intervento con un finale da premio Osc… - xaipesx : RT @strange_days_82: @Capezzone Capezzone sulla conferenza stampa di #Draghi e #Speranza. Strepitoso intervento con un finale da premio Osc… - maxschiavini : RT @strange_days_82: @Capezzone Capezzone sulla conferenza stampa di #Draghi e #Speranza. Strepitoso intervento con un finale da premio Osc… -

Ultime Notizie dalla rete : premio Oscar

Fra i pezzi proposti dalla casa d'aste londinese Bonhams per l'evento in programma il 2 marzo, ci sono la scrivania dell'88enne(nel 1987 e nel 2000), il suo orologio da polso Rolex, ...Volto della nuova campagna 'FEEL ___', la pop star e attriceè l'ultima delle 'icone, leader della cultura e del cambiamento che ispirano generazioni, promuovono l'individualità ed ...Banca Adria Colli Euganei punta sui giovani e lancia l’ottava edizione dei bando “Borse di studio” per sostenere il merito e premiare le eccellenze del territorio in cui opera con nuovi stimoli e oppo ...Ha una delle voci più memorabili degli ultimi decenni, con Bono Vox è una cosa sola ed ha avuto problemi di carattere finanziario ...