I grillini sono tornati in Rai. Non vi sentite già meglio? (Di martedì 11 gennaio 2022) In tv guardo solo film, serie o partite quindi del ritorno del Movimento 5 stelle in Rai ho appreso soltanto stamattina dal Fogliuzzo. Mi sono documentato sul motivo dell’improvviso voltafaccia – Giuseppe Conte due mesi fa aveva annunciato l’embargo a seguito delle nomine nei tg, salvo annullarlo ieri poco prima che Report ospitasse Giuseppe Conte – e pare sia questo: “Abbiamo deciso di sospendere l’assenza simbolica omissis in uno dei momenti più delicati e difficili di questa pandemia, in cui è indispensabile metterci la faccia e avere un filo diretto con gli italiani”. Se ne deducono quattro cose. Uno: l’assenza del M5s dalla Rai non era reale ma solo simbolica, era una metafora situazionista; sembrava non ci fossero e invece c’erano. Due: il ritorno del M5s in Rai non è una presenza ma solo una sospensione dell’assenza, una premura temporanea ed emergenziale; ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 11 gennaio 2022) In tv guardo solo film, serie o partite quindi del ritorno del Movimento 5 stelle in Rai ho appreso soltanto stamattina dal Fogliuzzo. Midocumentato sul motivo dell’improvviso voltafaccia – Giuseppe Conte due mesi fa aveva annunciato l’embargo a seguito delle nomine nei tg, salvo annullarlo ieri poco prima che Report ospitasse Giuseppe Conte – e pare sia questo: “Abbiamo deciso di sospendere l’assenza simbolica omissis in uno dei momenti più delicati e difficili di questa pandemia, in cui è indispensabile metterci la faccia e avere un filo diretto con gli italiani”. Se ne deducono quattro cose. Uno: l’assenza del M5s dalla Rai non era reale ma solo simbolica, era una metafora situazionista; sembrava non ci fossero e invece c’erano. Due: il ritorno del M5s in Rai non è una presenza ma solo una sospensione dell’assenza, una premura temporanea ed emergenziale; ...

