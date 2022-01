Gf Vip 6, Soleil Sorge dopo la puntata ha un crollo: “Voglio uscire, non ce la faccio più!” (Di martedì 11 gennaio 2022) La puntata di ieri sera del Gf Vip 6 ha segnato, per la prima volta, un vero cambiamento negli equilibri del gioco. A sorpresa, infatti, il televoto per eleggere la preferita del pubblico tra Carmen Russo, Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo ha visto trionfare quest’ultima (con la percentuale bulgara del 63%) con la Sorge che per la prima volta, dall’inizio del reality, non è uscita vincitrice. Fino ad ora, infatti, tutte le volte in cui i televoti erano finalizzati ad eleggere il preferito della Casa, Soleil era sempre stata premiata dal pubblico ed evidentemente anche i suoi coinquilini erano convinti che anche l’esito di questa votazione sarebbe stato scontato, ma così non è stato, il pubblico ha ribaltato le carte in tavola e non solo non ha dato la vittoria alla Sorge ma ha dato un ... Leggi su isaechia (Di martedì 11 gennaio 2022) Ladi ieri sera del Gf Vip 6 ha segnato, per la prima volta, un vero cambiamento negli equilibri del gioco. A sorpresa, infatti, il televoto per eleggere la preferita del pubblico tra Carmen Russo,e Nathaly Caldonazzo ha visto trionfare quest’ultima (con la percentuale bulgara del 63%) con lache per la prima volta, dall’inizio del reality, non è uscita vincitrice. Fino ad ora, infatti, tutte le volte in cui i televoti erano finalizzati ad eleggere il preferito della Casa,era sempre stata premiata dal pubblico ed evidentemente anche i suoi coinquilini erano convinti che anche l’esito di questa votazione sarebbe stato scontato, ma così non è stato, il pubblico ha ribaltato le carte in tavola e non solo non ha dato la vittoria allama ha dato un ...

