Gazzetta | Osimhen ha ancora il viso gonfio | oggi gli esami di controllo

(Di martedì 11 gennaio 2022)e i tempi di recupero. Ecco cosa scrive lacon Maurizio Nicita. Ilun po’e questo non autorizza a facili ottimismi. Il Napoli spera di riavere presto in campo Victor, ma solodopo glidicui si sottoporrà, si potrà capire meglio quali saranno i tempi di recupero. Se daranno il nullaosta – ieri ci sono già state le visite mediche di protocollo post-covid che non hanno riscontrato problemi – il giocatore potrà cominciare ad allenarsi con maggiore intensità. Perchéha svolto solo lavoro personalizzato. La speranza è di riaverlo disponibile contro il Bologna, altrimenti bisognerà attendere Napoli-Salernitana. L'articolo ilNapolista.

7 : Un gol molto bello e tantissimo lavoro per la squadra, ha fatto bene. sfiora pure il ... Anche il rientro dinon spaventa Petagna che ha detto: 'È il nostro bomber' .Secondodello Sport non è da escludere una convocazione diper la sfida tra Napoli e Bologna, gara che ha cambiato data, insieme al match con la Fiorentina . L'attaccante non vede l'...Il viso è ancora un po’ gonfio e questo non autorizza a facili ottimismi. Il Napoli spera di riavere presto in campo Victor Osimhen ...La prima pagina del noto quotidiano si sofferma sui temi più caldi del momento relativi al calcio italiano e non solo.