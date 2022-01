Fuori dal Coro, anticipazioni puntata 11 gennaio 2022: temi e ospiti di stasera (Di martedì 11 gennaio 2022) Nuovo e imperdibile appuntamento con Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e attualità condotto dal giornalista Mario Giordano, che questa sera commenterà con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni le ultime indiscrezioni sulle vicine elezioni del Presidente della Repubblica. Ma non solo. Al centro dell’intervista anche le aggressioni in Piazza Duomo a Milano subite a Capodanno da almeno 5 ragazze. Fuori dal Coro puntata 11 gennaio 2022: le anticipazioni Tanti i temi al centro di questa prima puntata del 2022: a partire da un ampio approfondimento sul nuovo decreto Covid, dall’obbligo vaccinale per gli over 50 alle multe previste, per non parlare poi delle nuove misure per la gestione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 gennaio 2022) Nuovo e imperdibile appuntamento condal, il programma di approfondimento e attualità condotto dal giornalista Mario Giordano, che questa sera commenterà con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni le ultime indiscrezioni sulle vicine elezioni del Presidente della Repubblica. Ma non solo. Al centro dell’intervista anche le aggressioni in Piazza Duomo a Milano subite a Capodanno da almeno 5 ragazze.dal11: leTanti ial centro di questa primadel: a partire da un ampio approfondimento sul nuovo decreto Covid, dall’obbligo vaccinale per gli over 50 alle multe previste, per non parlare poi delle nuove misure per la gestione ...

