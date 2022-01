Finisce la storia tra Sophie e Alessandro? Non c’è compatibilità: è scontro (Di martedì 11 gennaio 2022) Due settimane insieme, baci, coccole, una proposta di fidanzamento, tante chiacchiere ma anche tante litigate. A quanto pare tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano qualcosa non va. Ad alimentare la discussione, che ha poi portato a una sorta di rottura, è stato l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Che cosa è successo? Apparentemente nulla ma per l’ennesima volta Alessandro, dopo la diretta del Grande Fratello VIP 6 si è lamentato di quello che è stato l’atteggiamento di Sophie in puntata. I due questa notte hanno avuto un faccia a faccia in sauna, poi in giardino. Sophie ha anche chiesto il parere delle sue amiche. Insomma una nottata difficile per entrambi, mentre molti spettatori credono che Sophie sia sincera, e Alessandro invece stia solo cercando delle scuse ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 11 gennaio 2022) Due settimane insieme, baci, coccole, una proposta di fidanzamento, tante chiacchiere ma anche tante litigate. A quanto pare traCodegoni eBasciano qualcosa non va. Ad alimentare la discussione, che ha poi portato a una sorta di rottura, è stato l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Che cosa è successo? Apparentemente nulla ma per l’ennesima volta, dopo la diretta del Grande Fratello VIP 6 si è lamentato di quello che è stato l’atteggiamento diin puntata. I due questa notte hanno avuto un faccia a faccia in sauna, poi in giardino.ha anche chiesto il parere delle sue amiche. Insomma una nottata difficile per entrambi, mentre molti spettatori credono chesia sincera, einvece stia solo cercando delle scuse ...

