Emily in Paris finale col botto: prolungata anche per la terza e quarta stagione (Di martedì 11 gennaio 2022) La serie Emily in Paris, disponibile su Netflix, si sta rivelando un enorme successo. Dopo la messa in onda della seconda stagione, resa disponibile a partire dal 22 dicembre, la casa produttrice ha deciso di annunciare, in maniera prematura e del tutto inaspettata, il prolungamento della serie per altre due stagioni. Il grande successo di Emily in Paris Nella top ten delle serie più viste di Netflix di questo periodo si è inserita anche Emily in Paris. La serie narra le vicende di una giovane ragazza di nome Emily Cooper, che si trasferisce da Chicago a Parigi per lavorare in un’azienda di marketing molto importante. Quella che sembrava essere un’avventura destinata a durare solo un determinato periodo di tempo, però, si trasforma ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 11 gennaio 2022) La seriein, disponibile su Netflix, si sta rivelando un enorme successo. Dopo la messa in onda della seconda, resa disponibile a partire dal 22 dicembre, la casa produttrice ha deciso di annunciare, in maniera prematura e del tutto inaspettata, il prolungamento della serie per altre due stagioni. Il grande successo diinNella top ten delle serie più viste di Netflix di questo periodo si è inseritain. La serie narra le vicende di una giovane ragazza di nomeCooper, che si trasferisce da Chicago a Parigi per lavorare in un’azienda di marketing molto importante. Quella che sembrava essere un’avventura destinata a durare solo un determinato periodo di tempo, però, si trasforma ...

