Covid, 84enne entusiasta si vaccina 11 volte: 'Non ho più preso un raffreddore'. Ma ora è indagato (Di martedì 11 gennaio 2022) Sotto inchiesta per essersi fatto vaccinare 11 volte contro il Covid - 19: accade a Brahamandev Mandal , un 84enne dello stato indiano del Bihar, che ieri si è vantato con i media della sua scelta di ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 11 gennaio 2022) Sotto inchiesta per essersi fattore 11contro il- 19: accade a Brahamandev Mandal , undello stato indiano del Bihar, che ieri si è vantato con i media della sua scelta di ...

Advertising

EnzoQuareEQ7 : @ArmoniosiAccent @markorusso69 Con questa cura ormai diffusa tra medici, quelli veri non quelli della Tachipirina,… - gigi695 : Covid: in India 84enne si vaccina 11 volte, ora è indagato - Asia - ANSA - ParliamoDiNews : 84enne si fa vaccinare 11 volte contro il Covid: `Non ho più preso nemmeno un raffreddore`. Indagato dalla polizia… - FQMagazineit : 84enne si fa vaccinare 11 volte contro il Covid: “Non ho più preso nemmeno un raffreddore”. Indagato dalla polizia - occhio_notizie : Si tratta di un 81enne di Avellino e di un 84enne di Genzano dì Lucania -