Ciclismo | Nazionale azzurra maschile e femminile in raduno in Spagna | i convocati

(Di martedì 11 gennaio 2022)sulle strade di Calpe, località spagnola, per le Nazionali stradae pista, guidate rispettivamente da Marco Villa e Paolo Sangalli. Al training camp, in programma dal 12 al 23 gennaio, sono statisu indicazione dei Commissari Tecnici con approvazione del Team Manager Squadre Nazionali Roberto Amadio, i seguenti atleti: Pista: Boscaro, Donegà, Galli, Lamon, Moro Manlio, Moro Stefano, Plebani, Quaranta, Scartezzini. Strada: Bastianelli, Borghesi, Cavalli, Cecchini, Consonni, Fidanza, Valcar Eleonora, Guazzini, Magnaldi, Piergiovanni, Valcar Damiana, Pirrone, Tomasi. SportFace.

Advertising

UISPciclismo : Pronti ? Via con il Ciclocross - Carlino_Ravenna : L’incontro con l’ex ct della Nazionale ciclismo Davide Cassani - Carlino_Faenza : L’incontro con l’ex ct della Nazionale ciclismo Davide Cassani - Cami71Michele : @VincenzoOrab96 Pure la nazionale c'è? Sto calcio dovrebbe essere di monito al popolo e invece mostra solo il lato… - ToscanaSprint : 34° Criterium Ciclistico Nazionale - Allievi 1995 -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Nazionale

il Resto del Carlino

... le imprese dei campioni diimpegnati nel Giro d'Italia e la recente vittoria di Max ... la sua è diventata ben presto una delle voci radiofoniche più amate dello sported ...... anche le gesta degli atleti italiani alle Olimpiadi di Tokyo, dei campioni dinel Giro d'... la sua è diventata ben presto una delle voci radiofoniche più amate dello sported ...Marco Pantani e Lance Armstrong insieme. Sarebbe stata una coppia stratosferica e i due ciclisti sono stati davvero vicini a diventare compagni di squadra. A rivelare la notizia dopo 25 anni è stato D ...Dopo una stagione vissuta costantemente sulle montagne russe, Remco Evenepoel, grande talento belga, ha come primo desiderio per la prossima stagione un po' di normalità. Dal rientro per il terribile ...