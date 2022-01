Bologna, scheletro ritrovato in un sacco vicino ad un torrente (Di martedì 11 gennaio 2022) In base a quanto si apprende il sacco, con all'interno lo scheletro, è stato rinvenuto a una ventina di metri dal torrente. A trovarlo, diversamente da quanto appreso in precedenza, sarebbe stato un ... Leggi su leggo (Di martedì 11 gennaio 2022) In base a quanto si apprende il, con all'interno lo, è stato rinvenuto a una ventina di metri dal. A trovarlo, diversamente da quanto appreso in precedenza, sarebbe stato un ...

Advertising

leggoit : Bologna, scheletro ritrovato in un sacco vicino ad un torrente - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Bologna, scheletro in un sacco ritrovato lungo un fiume: è giallo - ilmessaggeroit : Bologna, scheletro in un sacco ritrovato lungo un fiume: è giallo - news_bologna : Scheletro in un sacco rinvenuto nel Bolognese, indagine Cc - Nutizieri : Scheletro trovato in un sacco vicino al fiume, mistero a San Lazzaro -