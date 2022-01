Banche, i guadagni dal business green superano quelli dai fossili (Di martedì 11 gennaio 2022) (di Francesco Sellari) Nel 2021, le Banche hanno guadagnato di più dai crediti verdi che prestando soldi al settore dei combustibili fossili. Un vantaggio minimo ma significativo perché segna una netta inversione del trend. Sono infatti 3,4 i miliardi di dollari incassati dagli istituti di credito collocando green bond e prestiti per attività non impattanti su clima e ambiente: 100 milioni in più delle commissioni incassate per prestiti ad aziende impegnate in attività legate a carbone, gas e petrolio. Per avere un termine di paragone, nel 2020 gli incassi erano stati 3,7 miliardi per le commissioni sui prestiti alle aziende fossili e 1,9 per le attività green. A stilare il bilancio è Bloomberg che già nello scorso maggio aveva sottolineato un’inversione di tendenza. L’analisi dei dati provenienti da ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 gennaio 2022) (di Francesco Sellari) Nel 2021, lehanno guadagnato di più dai crediti verdi che prestando soldi al settore dei combustibili. Un vantaggio minimo ma significativo perché segna una netta inversione del trend. Sono infatti 3,4 i miliardi di dollari incassati dagli istituti di credito collocandobond e prestiti per attività non impattanti su clima e ambiente: 100 milioni in più delle commissioni incassate per prestiti ad aziende impegnate in attività legate a carbone, gas e petrolio. Per avere un termine di paragone, nel 2020 gli incassi erano stati 3,7 miliardi per le commissioni sui prestiti alle aziendee 1,9 per le attività. A stilare il bilancio è Bloomberg che già nello scorso maggio aveva sottolineato un’inversione di tendenza. L’analisi dei dati provenienti da ...

Banche, i guadagni dal business green superano quelli dai fossili

