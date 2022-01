Tv in smart working: anche Porro e Brignano conducono da casa (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nicola Porro La conduzione da remoto irrompe nella programmazione tv ai tempi della varante Omicron. In ordine di tempo, il caso più recente è quello di Nicola Porro. Il noto giornalista, questa sera – 10 gennaio – condurrà Quarta Repubblica in collegamento da casa a seguito di un contatto con un positivo. Una misura precauzionale dettata dalle vigenti norme in materia di contenimento dei contagi. “Tra poco farò Quarta Repubblica in remoto perché sono stato a stretto contatto con un positivo. Nonostante io sia iper vaccinato, abbia preso la malattia e sia prudente, le regole attuali mi hanno messo nella stessa identica condizione in cui in questo momento ci sono 7,7 milioni di italiani“ ha comunicato Porro in una diretta sui propri canali social. Ma il giornalista non è un caso isolato, nemmeno nel prime time. ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 10 gennaio 2022) NicolaLa conduzione da remoto irrompe nella programmazione tv ai tempi della varante Omicron. In ordine di tempo, il caso più recente è quello di Nicola. Il noto giornalista, questa sera – 10 gennaio – condurrà Quarta Repubblica in collegamento daa seguito di un contatto con un positivo. Una misura precauzionale dettata dalle vigenti norme in materia di contenimento dei contagi. “Tra poco farò Quarta Repubblica in remoto perché sono stato a stretto contatto con un positivo. Nonostante io sia iper vaccinato, abbia preso la malattia e sia prudente, le regole attuali mi hanno messo nella stessa identica condizione in cui in questo momento ci sono 7,7 milioni di italiani“ ha comunicatoin una diretta sui propri canali social. Ma il giornalista non è un caso isolato, nemmeno nel prime time. ...

