“Tutto il calcio minuto per minuto” arriva in radio – 10 gennaio 1960 – VIDEO

Il 10 gennaio 1960 fa la sua prima apparizione il programma radiofonico più seguito d'Italia: Tutto il calcio minuto per minuto. La trasmissione, ideata nel 1959 da Guglielmo Moretti, all'epoca capo della redazione sportiva Rai, dal conduttore Roberto Bortoluzzi e da Sergio Zavoli, ottenne una popolarità immensa che crebbe esponenzialmente nel corso degli anni.

Ultime Notizie dalla rete : Tutto calcio Bollettino coronavirus Ministero Salute 10 gennaio/ Positività in calo, 15.6% ... il Comitato olimpico italiano, Giovanni Malagò: 'La Lega calcio ha fatto bene a scegliere per la ... Abrignani (Cts) "No vax? Nei prossimi 30 giorni 2500 morti"/ "Scuola? Tutto è aperto" Poi Malagò ha ...

Inter in testa, Milan in scia, la Juve risorge, romane ko ... infatti, è un inno alla totale follia che rende il calcio così imprevedibile e spettacolare, anche ... dove è successo davvero di tutto. I giallorossi si sono portati sul 3 - 1 grazie ai gol di ...

MERCATO: il Catania considera la possibilità di monetizzare qualche cessione Tutto Calcio Catania Addio a Nolli, pilastro del calcio amatoriale Fu anche presidente del Viola Club Cral Ataf Lutto nel calcio dei dilettanti e di chi ama questo sport anche a livello giovanile e amatoriale. Stefano Nolli, 67 anni, è deceduto dopo una lunga malattia. Nolli, che abitava in via Villamagna, a Fi ...

Criscitiello su TMW: “Roma-Juve, la sintesi della mediocrità” Michele Criscitiello su TMW: A Draghi e al Governo fate vedere Roma-Juventus e, forse, anche loro capiranno che a questo Paese è vero che serve rigore ma serve anche normalità ...

