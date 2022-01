“Tristezza infinita”. Lutto per Gianluigi Nuzzi, scosso dalla perdita: “Ti devo tanto” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nel lontano 1985 aveva collaborato con Giovanni Minoli a Mixer, con lo stesso aveva lavorato per La storia siamo noi realizzando numerose, importanti, interviste. Abile penna, aveva rappresentato il settimanale Epoca con vari articoli e pubblicato diversi libri, tra i quali Cara Silvia (2002), la raccolta di lettere che il suo noto papà, Enzo, le spediva dal carcere. Dal 2009 era al timone Big. Silvia Tortora è morta e Gianluigi Nuzzi ha voluto farle giustizia. La giornalista, come ormai è ampiamente noto, è venuta a mancare nella notte tra lo scorso 9 e il 10 gennaio a soli 59 anni. Era ricoverata in una clinica capitolina. Aveva sposato l’attore Philippe Leroy nel 1990, col quale ha avuto i figli Michelle e Filippo. Figlia di Enzo Tortora, sorella dell’altrettanto noto volto televisivo Gaia, ha sempre combattuto per fare giustizia ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nel lontano 1985 aveva collaborato con Giovanni Minoli a Mixer, con lo stesso aveva lavorato per La storia siamo noi realizzando numerose, importanti, interviste. Abile penna, aveva rappresentato il settimanale Epoca con vari articoli e pubblicato diversi libri, tra i quali Cara Silvia (2002), la raccolta di lettere che il suo noto papà, Enzo, le spediva dal carcere. Dal 2009 era al timone Big. Silvia Tortora è morta eha voluto farle giustizia. La giornalista, come ormai è ampiamente noto, è venuta a mancare nella notte tra lo scorso 9 e il 10 gennaio a soli 59 anni. Era ricoverata in una clinica capitolina. Aveva sposato l’attore Philippe Leroy nel 1990, col quale ha avuto i figli Michelle e Filippo. Figlia di Enzo Tortora, sorella dell’altretnoto volto televisivo Gaia, ha sempre combattuto per fare giustizia ...

