Torino, Cairo: «Capienza? E’ stata una scelta responsabile. Vaccini? Da noi mancano in due» (Di lunedì 10 gennaio 2022) Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a Rai Radio 1 sulla Capienza degli stadi Urbano Cairo ha parlato a Rai Radio 1. Le parole del presidente del Torino riguardo alla Capienza degli stadi: Capienza STADI – «scelta presa unanimamente. C’è stata caldeggiata da parte del Governo e abbiamo preferito fare una scelta di questo tipo. Concordo con Bassetti, perché credo che con la vaccinazione uno sia ben coperto. Non mi sembra che lo stadio sia il portatore di incremento del contagio. Abbiamo fatto una scelta di responsabilità.» PROTESTE BOLOGNA E UDINESE– «Io credo che sia abbastanza giuste. Anche io settimana scorsa non ho condiviso il protocollo nuovo. Pensare di poter giocare con 13 giocatori ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Urbano, presidente del, ha parlato a Rai Radio 1 sulladegli stadi Urbanoha parlato a Rai Radio 1. Le parole del presidente delriguardo alladegli stadi:STADI – «presa unanimamente. C’ècaldeggiata da parte del Governo e abbiamo preferito fare unadi questo tipo. Concordo con Bassetti, perché credo che con la vaccinazione uno sia ben coperto. Non mi sembra che lo stadio sia il portatore di incremento del contagio. Abbiamo fatto unadi responsabilità.» PROTESTE BOLOGNA E UDINESE– «Io credo che sia abbastanza giuste. Anche io settimana scorsa non ho condiviso il protocollo nuovo. Pensare di poter giocare con 13 giocatori ...

