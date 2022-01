Tommaso Zorzi svela perché una parte della comunità gay non lo apprezza ed i rapporti con Mediaset (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ieri sera è andata in onda su Real Time la prima puntata di Drag Race Italia (dopo la prima diffusione su Discovery+). Tommaso Zorzi intervistato su FQMagazine, ha fatto una bella chiacchierata con il buon Francesco Canino. Tommaso Zorzi svela perché una parte della comunità gay non lo apprezza Il giudice di Drag Race Italia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ieri sera è andata in onda su Real Time la prima puntata di Drag Race Italia (dopo la prima diffusione su Discovery+).intervistato su FQMagazine, ha fatto una bella chiacchierata con il buon Francesco Canino.unagay non loIl giudice di Drag Race Italia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

realtimetvit : ?? BOOM! ??Dopo tanta attesa #DragRaceItalia sta per iniziare su #RealTime #canale31. ??QUESTA SERA ALLE 21.20 con… - realtimetvit : Commentiamo insieme ai nostri giudici la prima puntata di #DragRaceItalia? ?? Guarda ora #AfterTheRace con… - chiarafrancini : Stasera.?? Vi voglio APPICCICATI a @realtimetvit La rivoluzione è QUI!!!!! Non vorrete perdervela piccole fiammifer… - MarziaStark : @Katiagg81 @tommaso_zorzi Buongiorno anche a te ???? - angelicapenny : RT @Maria50573756: Fare una diretta Ig in pigiama con gli altri giudici, solo se sei Tommaso Zorzi. #tzvip -