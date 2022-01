“Succederà stasera”. GF Vip, tensione alle stelle tra le due concorrenti: la verità pronta a uscire fuori (Di lunedì 10 gennaio 2022) Poche ore ancora alla diretta della puntata numero 33 del GF Vip e tanta carne al fuoco. Nella serata di oggi infatti potrebbe dire addio un dei personaggi più discussi: parliamo di Soleil Sorge. L’ex Uomini e Donne, uscita dalle logiche del gioco dopo l’addio di Alex Belli, è in nomination con Nathaly Caldonazzo e Carmen Russo. Ma non sarà la sola sorpresa della serata. Durante la puntata dovrebbe entrare anche la moglie di Alex Belli Delia Duran. Così mentre si è diffusa oggi la voce di una terza opinionista al GF Vip. È stato il magazine Novella 2000 a lanciare l’indiscrezione: “A Novella 2000, come spiegato dal direttore Roberto Alessi, è giunta voce che il desiderio del pubblico (televisivo e social) potrebbe essere realizzato. Pare, infatti, che la produzione del GF Vip sia rimasta soddisfatta della presenza della showgirl. Ora vorrebbero, stando ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Poche ore ancora alla diretta della puntata numero 33 del GF Vip e tanta carne al fuoco. Nella serata di oggi infatti potrebbe dire addio un dei personaggi più discussi: parliamo di Soleil Sorge. L’ex Uomini e Donne, uscita dlogiche del gioco dopo l’addio di Alex Belli, è in nomination con Nathaly Caldonazzo e Carmen Russo. Ma non sarà la sola sorpresa della serata. Durante la puntata dovrebbe entrare anche la moglie di Alex Belli Delia Duran. Così mentre si è diffusa oggi la voce di una terza opinionista al GF Vip. È stato il magazine Novella 2000 a lanciare l’indiscrezione: “A Novella 2000, come spiegato dal direttore Roberto Alessi, è giunta voce che il desiderio del pubblico (televisivo e social) potrebbe essere realizzato. Pare, infatti, che la produzione del GF Vip sia rimasta soddisfatta della presenza della showgirl. Ora vorrebbero, stando ...

Advertising

LGYUG1 : @andrea9737268 Stasera succederà il devasto?? - sara_saretta___ : E comunque al massimo che succederá stasera barù manderà in caciara il blocco per depistare e proteggere,lo sapete… - onedsmilesss : vabbè stasera non penso succederà più qualcosa, vado a dormire? #jerù - eroEstebanJR : @GabCM8 Sappiamo bene che non succederà. Ora, perché costretto (conoscendolo, neanche per il contributo di stasera)… - homeswhereyouat : oggi assenza ed è successo il mondo, stasera ovviamente non succederà niente giusto? #jeru -