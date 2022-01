Su nucleare e gas come fonti Green l'Ue prende tempo (Di lunedì 10 gennaio 2022) "Possiamo confermare che la scadenza" per l'adozione dell'atto delegato della Commissione Europea sulla tassonomia verde, originariamente prevista per dopodomani, "è stata rinviata, in modo di dare un po' più... Leggi su today (Di lunedì 10 gennaio 2022) "Possiamo confermare che la scadenza" per l'adozione dell'atto delegato della Commissione Europea sulla tassonomia verde, originariamente prevista per dopodomani, "è stata rinviata, in modo di dare un po' più...

GiuseppeConteIT : Lo abbiamo detto con chiarezza, lo abbiamo scritto da mesi nero su bianco: il nucleare e il gas non fanno parte di… - ignaziocorrao : Come @GreensEFA stiamo valutando di citare in giudizio la Commissione Ue per le norme sulla #tassonomia! Abbiamo un… - EnricoLetta : Non ci piace la bozza di #tassonomia verde che la Commissione UE sta facendo circolare. L’inclusione del nucleare è… - forestale82 : RT @dukana2: Il #nucleare e il #gas ??di verde hanno solo il vomito che mi fanno venire ogni volta che politici e pennivendoli criminali ven… - tarabbo : Nucleare e gas finto-“verdi”: l’ambiente c’entra ben poco -