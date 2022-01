Sci alpino, slalom Schladming 2022: quattro azzurre presenti in Austria (Di lunedì 10 gennaio 2022) quattro atlete azzurre prenderanno parte allo slalom femminile di Schladming 2022, evento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino in corso. Max Rinaldi, direttore sportivo italiano, ha chiamato in causa Marta Rossetti, Sophie Mathiou, Vera Tschurtschenthaler e Anita Gulli per la tappa di riferimento; dopo l’annullamento della gara in quel di Flachau a causa del Coronavirus, italiane ugualmente in Austria per l’appuntamento sopra riportato. Gara femminile a Schladming dopo marzo 2012, dunque circostanze eccezionali; nel caso specifico, Irene Curtoni riuscì a ottenere il miglior risultato tra le sciatrici nostrane, piazzandosi in undicesima posizione. Sesta gara dell’annata, con le azzurre potenzialmente protagoniste sulle nevi ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022)atleteprenderanno parte allofemminile di, evento valevole per la Coppa del Mondo di sciin corso. Max Rinaldi, direttore sportivo italiano, ha chiamato in causa Marta Rossetti, Sophie Mathiou, Vera Tschurtschenthaler e Anita Gulli per la tappa di riferimento; dopo l’annullamento della gara in quel di Flachau a causa del Coronavirus, italiane ugualmente inper l’appuntamento sopra riportato. Gara femminile adopo marzo 2012, dunque circostanze eccezionali; nel caso specifico, Irene Curtoni riuscì a ottenere il miglior risultato tra le sciatrici nostrane, piazzandosi in undicesima posizione. Sesta gara dell’annata, con lepotenzialmente protagoniste sulle nevi ...

