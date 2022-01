Sci alpino, Pechino 2022: l’Italia scende a 9 posti con le donne, restano 7 per gli uomini (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tra le discipline invernali che non hanno ancora visto concludersi il periodo di qualificazione olimpica c’è lo sci alpino: al momento l’Italia schiererebbe tra le donne 9 atlete e tra gli uomini 7. I conti per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 (4-10 febbraio) si chiuderanno il 16 gennaio e questo numero di posti a disposizione va rimpinguato. Le quote, infatti, non sono nominali ma assegnate al Paese, e sono specifiche per genere. In tutto saranno 306 le quote riservate allo sci alpino, 153 per genere, con ogni Paese che potrà al massimo assicurarsene 22, ovvero 11 per sesso. l’Italia, in teoria potrebbe ottenere quindi altri quattro posti con gli uomini e due con le ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tra le discipline invernali che non hanno ancora visto concludersi il periodo di qualificazione olimpica c’è lo sci: al momentoschiererebbe tra le9 atlete e tra gli7. I conti per i Giochi Olimpici Invernali di(4-10 febbraio) si chiuderanno il 16 gennaio e questo numero dia disposizione va rimpinguato. Le quote, infatti, non sono nominali ma assegnate al Paese, e sono specifiche per genere. In tutto saranno 306 le quote riservate allo sci, 153 per genere, con ogni Paese che potrà al massimo assicurarsene 22, ovvero 11 per sesso., in teoria potrebbe ottenere quindi altri quattrocon glie due con le ...

