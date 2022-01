Quirinale, patto Sinistra italiana-Europa Verde: “No forte a Berlusconi, serve un profilo di alta moralità. Sì a un campo largo con Pd e M5s” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Un patto di consultazione tra Sinistra italiana ed Europa Verde in vista del voto per il Quirinale è stato lanciato alla Camera dei deputati “per individuare le caratteristiche per un profilo di alta moralità e di garanzia”. “Siamo qui per dire un no forte alla candidatura di Silvio Berlusconi“, ha rivendicato Eleonora Evi, co-portavoce di Europa Verde. Accanto a lei Angelo Bonelli che ha ribadito a sua volta la necessità di “costruire un argine democratico” al tentativo di chi vorrebbe portare il presidente di Forza Italia al Colle. Ma l’obiettivo, secondo Nicola Fratoianni, deputato e segretario di Sinistra italiana, è anche quello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Undi consultazione traedin vista del voto per ilè stato lanciato alla Camera dei deputati “per individuare le caratteristiche per undie di garanzia”. “Siamo qui per dire un noalla candidatura di Silvio“, ha rivendicato Eleonora Evi, co-portavoce di. Accanto a lei Angelo Bonelli che ha ribadito a sua volta la necessità di “costruire un argine democratico” al tentativo di chi vorrebbe portare il presidente di Forza Italia al Colle. Ma l’obiettivo, secondo Nicola Fratoianni, deputato e segretario di, è anche quello ...

