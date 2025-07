Temptation Island 2025 date e orario di inizio della nuova edizione

Sei pronto a scoprire tutte le novità di Temptation Island 2025? Con l’arrivo dell’estate, il countdown è iniziato: date e orari di inizio sono stati finalmente annunciati, promettendo emozioni forti e sorprese senza precedenti. La nuova location in Calabria aggiunge un tocco di fascino, mantenendo intatta la tensione e il coinvolgimento che da sempre caratterizzano il programma. La stagione sta per cominciare: non perdere neanche un istante di questa avventura irresistibile!

Con l'arrivo dell'estate, l'attenzione si sposta sui programmi televisivi che catturano l'interesse del pubblico. Tra questi, uno dei più attesi è sicuramente Temptation Island 2025, il reality show che mette alla prova le relazioni di coppie non sposate attraverso confronti intensi e situazioni di forte impatto emotivo. Questa stagione introduce alcune novità, tra cui una nuova location in Calabria, senza però modificare la formula vincente che ha reso il programma uno dei punti fermi dell'estate televisiva italiana.

