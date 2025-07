Il piano di un’IA italiana per battere gli scienziati da 100 milioni di dollari della Silicon Valley

Nel cuore di Roma, un'azienda innovativa guidata dall'intelligenza artificiale si prepara a rivoluzionare il panorama globale. Con un investimento di 29 milioni di euro provenienti dall’UE, il team di 70 ricercatori europei della DVPS si impegna a riscrivere le regole dell'intelligenza artificiale, puntando a superare concorrenti di Silicon Valley e consolidare il ruolo dell’Italia come protagonista nel settore tecnologico. Questa sfida promette di aprire nuovi orizzonti per l’intera Europa.

Translated, azienda con sede a Roma impegnata sul fronte della traduzione basata su intelligenza artificiale, guida una “colazione” di 70 ricercatori europei chiamata DVPS. UserĂ i fondi dell’Ue - 29 milioni di euro - per “riscrivere” l’architettura dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il piano di un’IA italiana per battere gli scienziati da 100 milioni di dollari della Silicon Valley

In questa notizia si parla di: milioni - piano - italiana - battere

RINA, nel 2024 ricavi a 915 milioni di euro (+15%) di euro ed EBITDA a 138 milioni di euro (+22%), aggiornato Piano Strategico 2030 - Nel 2024, RINA ha registrato ricavi di 915 milioni di euro e un EBITDA di 138 milioni, sostenendo un piano strategico aggiornato al 2030.

Io non ci sto!!! Leggo con rabbia e incredulità le parole contenute nel nuovo Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne (PSNIA) approvato dal Governo Meloni. Un documento freddo, burocratico, che certifica un verdetto spietato: “… queste aree non pos Vai su Facebook

Il piano di un’IA italiana per battere gli scienziati da 100 milioni di dollari della Silicon Valley; I leader e la politica dei numeri (per battere il rivale). E la matematica può diventare un'opinione; Stellantis investe 38 milioni in Italia: dal 2027 lo stabilimento di Verrone (Biella) farà componenti per motori elettrici.

Piano Italia 5g, 345 milioni del Pnrr a rischio: in tre anni realizzato il 38%. E mancano 12 mesi alla scadenza - Il governo alza la stima all'80%, ma i Comuni sono in guerra sui canoni ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Piano casa: 660 milioni di euro per combattere il disagio abitativo - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. msn.com scrive