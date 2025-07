Osimhen Juve la rivelazione | prima serve quella cessione Il piano della dirigenza bianconera per l’assalto al bomber Ultimissime

La Juventus si prepara a sorprendere il mercato con un colpo da urlo: Victor Osimhen. Tuttavia, prima di poter puntare al bomber del Napoli, la squadra bianconera deve cedere alcuni titolari strategici. La strategia della dirigenza è chiara: ottimizzare le risorse e rafforzare il reparto offensivo. L’attesa cresce tra i tifosi, ma la priorità resta una sola: acquisire il talento di Osimhen. Il futuro bende appena svelato...

Osimhen Juve, la rivelazione: prima serve quella cessione! Importanti novità sul futuro del bomber di proprietà del Napoli. Ecco cosa filtra. L'esperto di mercato Luca Marchetti, per TMW, ha fatto il punto anche sul mercato Juventus dopo il colpo David. La sessione estiva di mercato della Juventus è appena iniziata, e il club bianconero è al lavoro per definire il futuro di alcuni giocatori chiave. Tra i temi più caldi, c'è la situazione di Kolo Muani e Conceicao, i cui destini potrebbero influenzare significativamente le scelte future della Juve. Prima di lanciarsi a pieno ritmo nella ricerca di nuovi innesti, la Juventus dovrà risolvere la situazione di questi due attaccanti, per poi concentrarsi su eventuali rinforzi offensivi.

