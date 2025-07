Milan è ufficiale l’acquisto di Samuele Ricci | indosserà la maglia numero 4

Il Milan si rinforza con un colpo di grande impatto: benvenuto Samuele Ricci! Con il suo talento e determinazione, indosserà la maglia numero 4 e si prepara a scrivere pagine importanti della nuova stagione rossonera. In attesa di Luka Modric, il centrocampista ex Torino rappresenta il primo tassello di un progetto ambizioso voluto da Allegri e Tare. La sua avventura milanese sta per iniziare: il futuro è ora!

Milano, 3 luglio 2025 – Ora è ufficiale: Samuele Ricci è un nuovo giocatore del Milan. In attesa di Luka Modric, impegnato al Mondiale per club con il Real Madrid, è l'ex Torino il primo annuncio del nuovo corso targato Massimiliano Allegri (incontrato oggi dal 23enne a Casa Milan) e di Igli Tare: “Prima di tutto il centrocampista davanti alla difesa”, aveva detto il nuovo ds. E tanto è stato. Ricci arriva dal Torino per quasi 25 milioni di euro totali: 23 di parte fissa e 1,5 di bonus, col 10% della futura rivendita ai granata. “Abbiamo accontentato il giocatore”, le parole del suo ormai ex presidente Urbano Cairo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milan, è ufficiale l’acquisto di Samuele Ricci: indosserà la maglia numero 4

