LIVE Sinner-Vukic 6-1 6-1 6-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | il n1 avanza in un tabellone rivoluzionato

Scopri come Jannik Sinner ha dominato il suo match a Wimbledon 2025, avanzando con un netto 6-1, 6-1, 6-3 e conquistando il terzo turno. Il tabellone rivoluzionato si fa sempre più interessante, mentre l’eliminazione di Draper e Paul cambia le carte in tavola. Segui la nostra diretta per aggiornamenti live e scopri cosa ci riserva il percorso del numero uno!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COME CAMBIA IL TABELLONE DI SINNER CON LE ELIMINAZIONI DI DRAPER E PAUL Si chiude qui la DIRETTA LIVE della passeggiata di salute di Jannik SINNER che approda al 3° turno contro Matinez che giocherà nella giornata di sabato. Un saluto sportivo! 21:26 Percentuale di prime del 64% con il 69% di punti vinti con la prima e un 76% ottimo sulla seconda. L’australiano ha messo il 58% di prime in campo e ha vinto il 53% di punti con la prima e il 37% con la seconda. 21:25 La bellezza di dodici ace per l’altoatesino, che ha rischiato solo nel 3° parziale. All’inizio aveva concesso una palla break ma dopo averla annullata con la prima vincente aveva inanellato la bellezza di 12 giochi a 1 di parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Vukic 6-1, 6-1, 6-3, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il n.1 avanza in un tabellone rivoluzionato

