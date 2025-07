Leoni Inter Sky spiega | Ecco perché il ragazzo non spinge per la cessione

Scopri perché Giovanni Leoni, giovane talento del Parma, preferisce rimanere in Italia piuttosto che cedere alle sirene delle big di Serie A. Nonostante l’interesse di Inter, Milan e Juventus, il ragazzo classe 2006 ha scelto di non forzare la cessione, dimostrando maturità e rispetto per il suo attuale club. Ecco le ragioni dietro questa decisione strategica, che potrebbero cambiare il volto del mercato giovanile.

Leoni inter, Sky Sport ha chiarito le intenzioni del ragazzo. Il classe 2006 piace a Inter, Milan e Juventus, ma non vuole lasciare Parma. Ecco il motivo. Giovanni Leoni piace a tutte le big di Serie A. Il centrale classe 2006 è il preferito dell’ Inter per la difesa, ma su di lui è forte anche l’interesse di Juventus e Milan. Il Parma, club che ne detiene il cartellino, dal canto suo non ha alcuna intenzione di cederlo subito, perché sa che il suo valore può solo lievitare nelle prossime stagioni. Non erano chiare, almeno fino ad oggi, le intenzioni del ragazzo, ma Sky Sport ha chiarito tutto con le parole di Luca Marchetti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Leoni Inter, Sky spiega: «Ecco perché il ragazzo non spinge per la cessione»

