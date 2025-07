Lilo & stitch raggiunge traguardo al box office mondiale e diventa il film di hollywood più grande del 2025

Il sorprendente successo di Lilo & Stitch in versione live-action al box office mondiale ha consacrato il film come il più grande incasso di Hollywood del 2025. Questa rivisitazione moderna del classico Disney del 2002 non solo affascina con effetti spettacolari e interpretazioni coinvolgenti, ma rafforza anche il messaggio di famiglia e amicizia. Un risultato che conferma come i classici possano reinventarsi e conquistare nuove generazioni, mantenendo intatto il loro cuore emozionante. Successo al...

Il film Lilo & Stitch in versione live-action ha raggiunto un importante traguardo al box office mondiale, consolidandosi come il maggior incasso tra le produzioni di Hollywood del 2025. Questa nuova interpretazione del classico d'animazione Disney del 2002 riprende la trama originale, che narra di una giovane ragazza hawaiana e del suo legame con un alieno fuggitivo, contribuendo a ricostruire il nucleo familiare disgregato. successo al botteghino e dati di incasso. risultati finanziari e confronto con altri film. Dopo sei settimane di programmazione nelle sale cinematografiche, Lilo & Stitch ha superato il soggetto A Minecraft Movie, attestandosi come il film hollywoodiano più remunerativo dell'anno.

