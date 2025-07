Clementino torna a far ballare con “Batte il cuore”, un brano coinvolgente che unisce suoni world e energia pura. Dopo “Sorridi e vuoi fumare”, l’artista campano si prepara a conquistare le classifiche e il cuore dei suoi fan con questa nuova traccia. Un inno alle radici e alla passione, capace di unire culture e generazioni, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua versatilità. La musica che non smette mai di emozionare e unire.

NAPOLI – Dopo “Sorridi e vuoi fumare”, Clementino è pronto a tornare con una nuova traccia destinata a far ballare, vibrare il cuore e cantare a squarciagola: “Batte il cuore” (Epic Records ItalySony Music Italy), il nuovo singolo in uscita venerdì 4 luglio su tutte le piattaforme. Un brano dai suoni world che cattura perfettamente l’essenza di Clementino, capace come sempre di parlare a tutti. Un vero e proprio inno alle sue origini e alla propria città, ma soprattutto un canto di speranza e un invito a non arrendersi mai, nonostante tutte le difficoltà che la vita possa presentare. Il flow pulsante e le sonorità vivaci si fondono con un racconto intimo e autentico, dando vita a un brano che va oltre la musica: un vero manifesto di speranza, forza e appartenenza. 🔗 Leggi su Lopinionista.it