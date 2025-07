Sicurezza scolastica aumentano gli incidenti durante i percorsi scuola-lavoro La Flc Cgil | Basta obbligo di ore Valditara | Realtà molto diversa da quella narrata

In un contesto in cui la sicurezza degli studenti e dei lavoratori è più cruciale che mai, i dati dell’INAIL del 2024 rivelano un aumento preoccupante di incidenti e decessi nel settore scolastico e nei percorsi scuola-lavoro. La Flc Cgil solleva il velo sulle criticità, chiedendo di rivedere le politiche attuali, mentre Valditara difende una realtà diversa da quella percepita. È ora di interrogarsi: come garantire un ambiente più sicuro per tutti?

Presentata oggi la Relazione annuale Inail sugli infortuni: nel 2024 si contano 1.202 decessi, con un aumento di una vittima rispetto al 2023. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Crolla il solaio di una scuola in costruzione a Marino: sette operai coinvolti. La Fillea CGIL Roma denuncia la mancanza di sicurezza - Un grave incidente ha colpito il cantiere di una scuola in costruzione a Marino, nel comune dei Castelli Romani.

