Wimbledon Sinner vince ancora | battuto Vukic ora è il turno di Martinez

Jannik Sinner conferma il suo talento stellare a Wimbledon, dominando agevolmente Aleksandar Vukic con un netto 6-1, 6-1, 6-3. La sua vittoria rafforza la sua posizione tra i grandi e proietta il giovane talento italiano verso il prossimo impegno contro Martinez, ora al 232° posto. Con questa prestazione, Sinner dimostra ancora una volta perché è uno dei nomi più caldi nel panorama tennistico internazionale e ci aspettiamo un’altra battaglia entusiasmante.

Jannik Sinner supera agevolmente il secondo turno di Wimbledon contro Aleksandar Vukic. Il risultato finale di 6-1, 6-1, 6-3 racconta di una partita a senso unico tra il più forte al mondo e il numero 93 del ranking atp.

