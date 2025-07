Giornalisti | Maria Adele De Francisci nuovo capo redattore della Rai di Firenze

Con grande entusiasmo, la redazione toscana della Rai annuncia la nomina di Maria Adele De Francisci a nuovo capo redattore di Firenze. Dopo mesi di attesa e un forte impegno da parte dell'Associazione Stampa Toscana, questa scelta rappresenta un importante passo avanti per l'informazione locale. Il Presidente Bennucci e i suoi collaboratori rivolgono a Maria Adele congratulazioni sentite e auguri di un proficuo percorso professionale, certi che guiderà con passione e competenza la redazione.

Il Cdr della sede Rai della Toscana ha informato l'Associazione Stampa Toscana dell'avvenuta nomina, dopo lunga attesa, di Maria Adele De Francisci a capo della redazione. Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell'Ast, scesi in campo nelle settimane scorse per sollecitare la nomina, esprimono i più vivi complimenti alla collega Maria Adele e formulano i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo, impegnativo incarico