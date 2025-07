È morto Michael Madsen star dei film di Quentin Tarantino | l' attore aveva 67 anni

La notizia della scomparsa di Michael Madsen, star indimenticabile dei film di Quentin Tarantino, ha lasciato il mondo del cinema senza parole. A 67 anni, l'attore che ha dato vita a personaggi memorabili in “Le Iene” e “Kill Bill Vol.1” è stato trovato morto nella sua casa di Malibù. Un addio triste per una carriera ricca di emozioni e bravi a ricordare la sua straordinaria presenza sul grande schermo.

Trovato morto nella sua casa di Malibù Michael Madsen, attore caro a Quentin Tarantino, che lo ha voluto in Le Iene e Kill Bill Vol.1: l'attore aveva 67 anni. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - È morto Michael Madsen, star dei film di Quentin Tarantino: l'attore aveva 67 anni

In questa notizia si parla di: attore - morto - michael - madsen

Dramma nel cinema, addio al grande attore: aveva solo 45 anni, trovato morto così - La scomparsa prematura di un grande attore a soli 45 anni segna un drammatico addio al cinema. Trovato morto in circostanze tragiche, il suo talento aveva affascinato il pubblico e ispirato colleghi.

È morto Michael Madsen, l'attore fedelissimo di Quentin Tarantino: aveva 67 anni #michaelmadsen #madsen #tarantino #3luglio Vai su X

James Russo, Al Pacino, Michael Madsen, Bruno Kirby e Johnny Depp sul set di Donnie Brasco (1997), sottovalutato capolavoro di Mike Newell Vai su Facebook

Morto Michael Madsen, addio ad una leggenda del cinema: aveva 67 anni; Morto Michael Madsen, l’attore dei film di Tarantino trovato in casa senza vita; Addio a Michael Madsen, star de Le Iene e Donnie Brasco.

È morto Michael Madsen, attore feticcio di Quentin Tarantino - Aveva 67 anni ed era conosciuto in modo particolare per i suoi ruoli in Reservoir Dogs (‘Le Iene’ in Italia), Donnie Brasco e Kill Bill. Scrive sportal.it

È morto Michael Madsen, star dei film di Quentin Tarantino: l'attore aveva 67 anni - Trovato morto nella sua casa di Malibù Michael Madsen, attore caro a Quentin Tarantino, che lo ha voluto in Le Iene e Kill Bill Vol. Riporta comingsoon.it