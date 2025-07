Tamberi | Il ritiro? L’arrivo di mia figlia mi ha spinto a continuare

Gianmarco Tamberi, campione olimpico e protagonista di emozionanti imprese atletiche, ha condiviso un momento di grande riflessione e motivazione. Durante il premio Fair Play Menarini a Firenze, ha annunciato che l’arrivo della sua amata figlia lo ha spinto a continuare con ancora più determinazione. Con un sorriso e tanta passione, il suo obiettivo è chiaro: prepararsi al meglio per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, perché ogni sacrificio ne vale la pena.

Gianmarco Tamberi ha rilasciato delle dichiarazioni durante lo svolgimento del premio Fair Play Menarini, tenutosi a Firenze oggi, 3 luglio 2025. Come riporta Sky Sport, il campione olimpico ha annunciato di aver preso una decisione importante. L’attesa della figlia lo motiva a proseguire:. Sky Sport riporta sul suo sito: «Sarà un percorso molto lungo, difficile, ma per le Olimpiadi del 2028 a Los Angeles ne vale la pena», ha parlato così il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi a margine dell’evento di Firenze. Tamberi ha raccontato di come la notizia dell’arrivo imminente della sua bambina lo ha spinto a continuare per preparare il grande evento in programma nel 2028. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Tamberi:«Il ritiro? L’arrivo di mia figlia mi ha spinto a continuare»

In questa notizia si parla di: tamberi - figlia - ritiro - arrivo

Tamberi: "Non sono nato per il salto in alto, ma per lottare. E devo insegnarlo a mia figlia" - Tamberi, campione azzurro e uomo di grande cuore, ci insegna che la vera forza nasce dalla tenacia e dalla determinazione.

La figlia di Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi deve ancora nascere, ma è il motivo per cui il campione del mondo di salto in alto ha deciso di continuare a gareggiare. Non lo avrebbe mai detto: in teoria, lei era la ragione buona per smettere e dedicarsi ad Vai su Facebook

Tamberi: Il ritiro? Vado avanti per mia figlia. Giochi 2028 un obiettivo; Tamberi:«Il ritiro? L’arrivo di mia figlia mi ha spinto a continuare»; Tamberi: «Ho pensato seriamente al ritiro ma poi è arrivata mia figlia. Ora l'obiettivo sono le Olimpiadi del.

Tamberi: "Il ritiro? L'arrivo di mia figlia mi ha dato la forza per continuare. Le Olimpiadi di Los Angeles sono un obiettivo, prima i Mondiali" - Gianmarco Tamberi è carico in vista dei prossimi obiettivi, i Mondiali di Tokyo a settembre e le Olimpiadi del 2028 a Los Angeles. eurosport.it scrive

Tamberi: «Ho pensato seriamente al ritiro ma poi è arrivata mia figlia. Ora l'obiettivo sono le Olimpiadi del 2028» - Durante la cena di gala che ha aperto la 29esima edizione del premio Fair Play Menarini, il porta bandiera della nazione alle ultime Olimpiadi francesi, Gianmarco Tamberi ha fatto il ... Come scrive msn.com