Roma Primavera Guidi | Emozionato di esser tornato

Roma Primavera, una rinascita emozionante: oggi, 3 luglio, segna un momento storico con il ritorno di Federico Guidi alla guida dei giovani giallorossi. Dopo aver salutato Gianluca Falsini, il tecnico si apre in un’intervista carica di entusiasmo, condividendo i sentimenti di un ritorno che rappresenta molto di più di un semplice cambio sulla panchina. La passione e la determinazione sono pronte a riaccendere il sogno della Roma Primavera, pronta a scrivere nuovi capitoli di successo.

Giornata di ufficialitĂ quella di oggi 3 luglio per la Roma Primavera. GiĂ , perchĂ© i giallorossi hanno deciso di riportare alla loro corte Federico Guidi, dopo aver salutato Gianluca Falsini. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del canale del club, il tecnico ha rilasciato le sue prime dichiarazioni: “ Sto vivendo emozioni forti. Quando si tratta di un ritorno, vuol dire che hai lasciato un segno. Avevo salutato una societĂ ed una cittĂ in cui mi ero trovato benissimo, oltre a persone a cui sono sempre rimasto legato. Siamo pronti a ripartire da dove ci eravamo lasciati. Ringrazio la famiglia Friedkin, che avevo conosciuto qualche anno fa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Primavera, Guidi: “Emozionato di esser tornato”

