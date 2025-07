Aeroporti giugno da record per Firenze e Pisa | +7,1% rispetto al 2024

A giugno 2025, gli aeroporti di Firenze e Pisa registrano un record storico, superando insieme il milione di passeggeri per la prima volta. Con una crescita del 7,1% rispetto all’anno precedente, questi hub confermano il loro ruolo strategico nel panorama nazionale e internazionale, grazie a un incremento sia dei voli internazionali (+7,4%) che nazionali (+5,1%). I dati dei primi sei mesi dell’anno promettono un finale ancora più positivo, consolidando il trend di sviluppo e ripresa.

Firenze, 3 luglio 2025 – Continuano a crescere gli aeroporti di Firenze e Pisa: nel mese di giugno 2025 hanno superato per la prima volta la soglia del milione di passeggeri, gestendo un totale di circa 1,02 milioni di passeggeri, con una crescita del 7,1% rispetto a giugno 2024. La performance è stata sostenuta sia dal segmento internazionale (+7,4%) sia da quello nazionale (+5,1%). I dati progressivi dei primi sei mesi dell'anno si attestano a oltre 4 milioni e mezzo di passeggeri, in aumento del 9,7% sul primo semestre 2024, segnando il nuovo record per il periodo. Nel dettaglio l'aeroporto di Firenze 'Amerigo Vespucci’  ha contribuito al risultato con oltre 390. 🔗 Leggi su Lanazione.it