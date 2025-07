Un anime giapponese sottovalutato torna in vita grazie a netflix

portare le avventure di Conan a un pubblico ancora più vasto, riscoprendo il fascino senza tempo di questo classico intramontabile.

Il celebre anime Detective Conan, simbolo della cultura giapponese e motore della fama globale del genere, si prepara a fare il suo ingresso ufficiale nel panorama dello streaming occidentale. Questa novità segna una tappa importante nel percorso di diffusione internazionale della serie, che celebra quest’anno i suoi trent’anni di attività. La presenza su piattaforme come Netflix rappresenta un passo strategico per consolidare il successo e ampliare l’audience oltre i confini nipponici. detective conan: l’arrivo su netflix e la svolta per la diffusione in occidente. la premiere su netflix avverrà con una selezione di episodi speciali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Un anime giapponese sottovalutato torna in vita grazie a netflix

