Titoli sostegno conseguiti con INDIRE e titoli universitari | le differenze Pillole di Question Time

Sei un insegnante o un aspirante docente curioso di scoprire le differenze tra i titoli di sostegno conseguiti tramite INDIRE e quelli universitari? Durante il question time del 26 giugno 2025 su OrizzonteScuola TV, Andrea Carlino e Gigi Quattrocchi hanno approfondito aspetti legali, lavorativi e formativi di entrambi i percorsi. Scopri tutte le pillole di chiarezza e orientamento in questo articolo, per prendere decisioni consapevoli sul tuo futuro professionale.

Nel question time del 26 giugno 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione di Gigi Quattrocchi, è stato affrontato il tema delle differenze tra i titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti tramite INDIRE e quelli ottenuti presso le universitĂ . L’attenzione si è concentrata sugli aspetti legali, lavorativi e formativi di entrambi i percorsi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: titoli - sostegno - conseguiti - indire

Corsi sostegno INDIRE, verso avvio entro giugno per triennalisti e titoli esteri - L'attesa per i corsi di specializzazione sull'insegnamento di sostegno INDIRE è quasi finita. Mario Pittoni annuncia un avvio previsto entro giugno, rivolto sia ai triennalisti che ai docenti con titoli esteri.

Sono stati pubblicati gli avvisi e i decreti per l’indizione di due procedure molto attese da migliaia di aspiranti: i Corsi Indire per i docenti... Vai su Facebook

Titoli sostegno conseguiti con INDIRE e titoli universitari: le differenze. Pillole di Question Time; Corsi INDIRE di specializzazione sul sostegno per chi ha un titolo conseguito all’estero, domande fino all'8 luglio; Specializzazione sul sostegno: chiarimenti sui titoli che si conseguono con i corsi INDIRE o delle Università , FAQ MIM.

Specializzazione sul sostegno: chiarimenti sui titoli che si conseguono con i corsi INDIRE o delle Università, FAQ MIM - Il Ministero dell'istruzione e del merito ha fornito chiarimenti in merito ai titoli che si conseguono con i corsi di specializzazione sul sostegno erogati da INDIRE e dalle Università. Come scrive ticonsiglio.com

Scuola, Pacifico (ANIEF): “Bene i corsi INDIRE per il sostegno, ma ora stabilizzare tutti i docenti precari” - it a Marcello Pacifico, presidente di ANIEF: "Corsi INDIRE per il sostegno? Riporta fanpage.it