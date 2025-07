Mestre il caso dell' Imam anti-Occidente arriva in Parlamento E c' è il presidio davanti la moschea

A Mestre, il caso dell'imam anti-occidente ha acceso i riflettori sul delicato equilibrio tra libertà religiosa e rispetto dei valori. Le parole di odio rivolte alle donne italiane e la presenza di una moschea abusiva sollevano interrogativi sulla reale integrazione. Dopo l'interrogazione parlamentare e il presidio organizzato, si attende una risposta chiara dalle istituzioni per tutelare la sicurezza e i principi della nostra comunità.

Le parole di odio di un imam - il bengalese Arif Mamud - contro le donne italiane, contro l’occidente, e una moschea abusiva - una delle tante- nel cuore di una città, Mestre. Dopo l'interrogazione di fratelli d’Italia al Ministro dell'interno, oggi il presidio organizzato dall'europarlamentare della Lega, Anna Maria Cisint. Non si apre la porta dell'ex supermercato trasformato in luogo di culto e preghiera. L'imam, sotto accusa per le sue posizioni integraliste, preferisce non farsi trovare, né rispondere alle accuse che gli sono state mosse. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Mestre, il caso dell'Imam anti-Occidente arriva in Parlamento. E c'è il presidio davanti la moschea

In questa notizia si parla di: imam - mestre - occidente - presidio

