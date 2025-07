David a un passo dalla Juventus il suo primo allenatore | Può fare come Thuram all’Inter

Jonathan David è pronto a fare il grande salto: dalla Ligue 1 alla Juventus, con il suo primo allenatore che lo paragona a Thuram, simbolo di classe e determinazione. Dopo le stagioni brillanti al Lille, il suo arrivo a parametro zero segna un nuovo capitolo per la Vecchia Signora. La sua storia, fatta di talento e ambizione, potrebbe diventare una vera e propria favola bianconera.

Jonathan David è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Il suo primo allenatore lo ha paragonato a Marcus Thuram!. Jonathan David sembra ormai destinato a diventare un nuovo giocatore della Juventus. L’attaccante canadese arriverà a parametro zero dopo le ottime stagioni al Lille. Proprio l’allenatore che lo ha lanciato nella squadra francese, Jocelyn Gourvennec, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. DAVID COME THURAM – «Può crescere nella finalizzazione. Gli capita di sbagliare qualche occasione, ma ha il talento e la testa giusta per diventare un top player anche in Serie A, come Thuram all’ Inter ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - David a un passo dalla Juventus, il suo primo allenatore: «Può fare come Thuram all’Inter»

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

(Adnkronos) - La Juventus batte il primo colpo sul mercato. I bianconeri hanno raggiunto l'accordo con Jonathan David per rinforzare l'attacco. Come riportato da Sky Sport, nella notte è stata trovata la quadra con il giocatore (che arriverà a parametro zero, do Vai su Facebook

Juventus, David non basta: Vlahovic in prestito e scambio in attacco - La Juventus spinge sul mercato: dopo aver chiuso per Jonathan David, pronto un nuovo colpaccio in attacco per Tudor ... Riporta calciomercato.it