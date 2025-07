Ddl Fine vita | quanto costerà morire? Ci vorranno 5mila euro solo per gli strumenti poi clinica e sanitari

Il dibattito sul ddl fine vita si fa sempre più acceso, sollevando una domanda cruciale: quanto costerà davvero morire? Con il nuovo testo approvato in Commissione, chi sceglierà il suicidio assistito dovrà sostenere ingenti spese di tasca propria, tra farmaci, strumenti e assistenza. Ma qual è il vero prezzo di questa scelta difficile? Scopriamolo insieme, mentre si avvicina il voto in Aula previsto per luglio.

Quanto costerà morire? Una domanda inevitabile dopo l’approdo del testo concordato dalla maggioranza del ddl sul Fine vita in Commissione Giustizia e Sanità del Senato. Stando al nuovo testo base, che approderà in Aula il 17 luglio (fino all’8 sono possibili emendamenti in commissione), chi sceglierà di ricorrere al suicidio medicalmente assistito dovrà farlo a proprie spese: farmaci, strumentazioni, assistenza e ricovero sono esclusi dal Servizio sanitario nazionale. «Parliamo di un costo medio che potrebbe aggirarsi oltre i 5mila euro », spiega a Open Giorgio Trizzino, medico palliativista ed ex deputato, tra i promotori dell’inserimento delle cure palliative nei Livelli essenziali di assistenza nel 2017. 🔗 Leggi su Open.online

Il Governo impugna la legge della Toscana sul fine vita. Ira delle opposizioni, "è codardia" - Il governo ha deciso di impugnare la legge toscana sul fine vita, scatenando l'ira delle opposizioni che la definiscono una scelta "codarda" e "ipocrita".

