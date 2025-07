Michael Madsen morto a 67 anni | l’attore era tra i preferiti di Tarantino

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Michael Madsen, a soli 67 anni, celebre volto dei film di Quentin Tarantino come 'Le Iene' e 'Kill Bill: Volume 2'. La sua carriera, ricca di ruoli memorabili e interpretazioni intense, lascia un vuoto incolmabile tra fan e colleghi. Madsen è deceduto a causa di un arresto cardiaco, un addio che segna la fine di un’epoca di grande talento e versatilità.

Lutto nel mondo del cinema. E' morto all'età di 67 anni Michael Madsen, volto noto per aver recitato nei film cult di Quentin Tarantino 'Le Iene' e 'Kill Bill: Volume 2'. La morte dell'attore. L'attore sarebbe morto per arresto cardiaco, secondo quando dichiarato dal suo manager Ron Smith. Tra gli altri ruoli di rilievo figura la partecipazione in 'The Doors', 'Thelma e Louise' e 'Donnie Brasco'. Tarantino lo ha anche inserito nel cast di 'The Hateful Eight' e di 'Cera una volta.a Hollywood'. La celebre scena delle Iene. In una carriera di oltre 40 anni, Madsen si è fatto conoscere agli inizi degli anni '90 per la celebre scena de 'Le Iene' in cui il personaggio da lui interpretato, Mr.