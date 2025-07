Soncin | La prima partita è sempre complicata per un aspetto emotivo che va gestito

alla prima esperienza in un torneo importante. Sono orgoglioso del loro impegno e della maturità dimostrata. Ora, guardiamo avanti con fiducia e determinazione, consapevoli che ogni partita ci avvicina sempre di più al nostro obiettivo. Le Azzurre sono pronte a scrivere nuove pagine di successi e emozioni nel cammino europeo.

Dopo la vittoria contro il Belgio (1-0) nella gara d’esordio dell’ Europeo femminile, il commissario tecnico Andrea Soncin ha commentato la prestazione delle Azzurre ai microfoni della Rai. La vittoria: « La vittoria è quella che volevamo, la prima partita è sempre complicata per un aspetto emotivo che va gestito, ma era quello che ci aspettavamo. Abbiamo lavorato per gestire al meglio, le ragazze sono state tutte brave, anche quelle che erano fuori. Voglio ringraziare Galli, Rosucci, Gilardi e Beccari perché hanno alimentato il clima magico pur sapendo che non avrebbero giocato l’Europeo». La concretezza come limite: «Ci sono partite dove siamo stati più cinici avendo un’incidenza molto più alta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it