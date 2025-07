Salerno questore Conticchio | Abbiamo catturato il nuovo Arsenio Lupin

Nel cuore di Salerno, un vero e proprio "Arsenio Lupin" moderno ha seminato il panico con una serie di furti audaci tra giugno e luglio. Dal colpo al panificio Mulino Urbano alle incursioni in altri comuni della provincia e ad Avellino, i criminali sembrano aver affinato le loro tecniche. Il questore Giancarlo Conticchio, durante una conferenza stampa, ha elogiato il coraggio e la professionalitĂ delle forze dell'ordine nel catturare questo inquietante ladro. La sua cattura rappresenta un passo decisivo nella lotta contro il crimine locale.

Cinque furti dal 3 giugno al 1 luglio, l'ultimo dei quali è i  colpo al panificio Mulino Urbano di piazza 24 maggio. Ma nello stesso periodo, altri colpi sarebbero avvenuti anche in altri comuni della provincia e ad Avellino. Tanti da far parlare il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio che in una conferenza stampa nel pomeriggio di oggi ha voluto elogiare il lavoro dei suoi uomini e della procura che sono arrivati ad identificare l'autore dei furti, definirlo il novello Arsenio Lupin. D.G. 38 anni originario di Cardito puntava alle casse degli esercizi commerciali nei quali penetrava attraverso una serie di effrazioni alle saracinesche e alle vetrate.