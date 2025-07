Approvato il Big Beautifull Bill di Trump | vincono i ricchi ci perdono i poveri

La decisione di approvare il cosiddetto "Big Beautiful Bill" di Donald Trump segna un capitolo cruciale nelle politiche americane, favorendo i ricchi a discapito dei meno abbienti. Con 218 voti a favore e 214 contrari, la legge evidenzia come le scelte economiche possano rafforzare le disuguaglianze sociali. È un momento che invita a riflettere sulle conseguenze di tali decisioni, sottolineando come spesso i più vulnerabili siano i veri perdenti di queste strategie politiche.

Roma, 3 luglio 20205 – La Camera dei Rappresentanti ha dato il via libera definitivo alla legge di bilancio voluta dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. In via libera è arrivato con 218 voti favorevoli e 214 contrari, dopo una situazione di stallo alla Camera degli Stati Uniti d’America sulla manovra di Donald Trump, da lui stessa ribattezzata "One Big Beautiful Bill" Act. E, anche se Trump parlava di un voto “facile”, i repubblicani non trovavano la quadra e il voto slittava con lo speaker della Camera, Mike Johnson, impegnato a convincere tutti i deputati a votare il budget che è uscito dal Senato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net