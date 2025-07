Estrazione Superenalotto 3 luglio 2025 | vincite e quote

Giovedì 3 luglio 2025, il Superenalotto torna a tenere il fiato sospeso con l’estrazione del concorso n. 105. Una sera all’insegna della speranza e dell’emozione, dove milioni di italiani sognano di conquistare il jackpot e trasformare le proprie vite. Restate con noi: vi aggiorneremo in tempo reale sulle vincite, le quote e le ultime novità di questa emozionante estrazione. La fortuna potrebbe bussare proprio ora!

3 luglio 2025, l'estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 105. Ecco tutti i ragguagli Oggi, giovedì 3 luglio 2025, nuova caccia al jackpot del Superenalotto che potrebbe realizzare i sogni di quanti in queste ore hanno sfidato la dea bendata con le loro giocate. Come sempre, anche questa sera la nostra redazione vi fornirà una puntuale rassegna non solo del numero di vincite, ma anche delle quote che porteranno a casa i fortunati della giornata. Ecco dunque la carrellata completa: SUPERENALOTTO Punti 6: Numero vincite 0, Quote € 0,00 Punti 5+: Numero vincite 0, Quote € 0,00 Punti 5: Numero vincite 10, Quote € 15.