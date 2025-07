lo squalo compie 50 anni e torna nelle sale grazie ad adler entertainment

L'iconico "Lo Squalo" di Steven Spielberg festeggia 50 anni e torna a sorprendere il pubblico italiano grazie ad Adler Entertainment. Questo capolavoro del cinema torna sul grande schermo, pronto a riunire le generazioni di appassionati che hanno fatto la storia del cinema. Un'occasione imperdibile per rivivere l'atmosfera di tensione e avventura che ha definito un'epoca. L’anticipazione, che ci è stata rivelata da Adler,...

Il cult Lo Squalo, diretto da Steven Spielberg, ritornerà nelle sale italiane a settembre per celebrarne i 50 anni dal debutto. Lo squalo compie 50 anni e, per l'occasione, Adler riporterà sul grande schermo il capolavoro diretto da Steven Spielberg. Il cult aveva debuttato nelle sale americane il 20 giugno 1975 e sta per tornare nelle sale anche negli Stati Uniti. Il ritorno del blockbuster L'anticipazione, che ci è stata rivelata da Adler Entertainment durante Ciné 2025 - Giornate di cinema, sarà sicuramente molto gradita da chi si aspettava un evento cinematografico come quello annunciato negli Stati Uniti, dove Lo squalo ritornerà nella programmazione delle sale dal 28 agosto, anche in versione IMAX. 🔗 Leggi su Movieplayer.it