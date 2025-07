La sindaca di Bardonecchia e l’ultimatum al Governo dopo l’esondazione del rio Frejius | Senza fondi non invieremo Imu a Roma

La sindaca di Bardonecchia, Chiara Rossetti, alza la voce dopo l’esondazione del Rio Frejus: senza fondi adeguati, non invieremo l’IMU a Roma. “La sicurezza del nostro territorio fragile non può aspettare”, afferma con determinazione. In cinque anni, con risorse adeguate, realizzeremo tutti i lavori necessari. Ora, il tempo stringe: il Governo deve agire in fretta per evitare che questa emergenza si trasformi in una crisi ancora più grave.

«La messa in sicurezza di Bardonecchia non può attendere. O arriveranno presto i soldi necessari o tratterremo l’Imu inviata a Roma. In cinque anni avremo la cifra necessaria per fare tutti i lavori». Così, a 72 ore dall’ esondazione che ha colpito la cittadina sulle montagne torinesi, la sindaca Chiara Rossetti, lancia una sorta di ultimatum al Governo. «Il nostro è un territorio fragile – dice la sindaca -. Ne siamo perfettamente consapevoli e non possiamo accontentarci di stanziamenti a singhiozzo. Conosciamo i lavori che devono essere fatti ed anche le risorse necessarie», continua, ricordando che per l’esondazione di due anni fa Bardonecchia aveva ricevuto 5 milioni di euro mentre, sottolinea, «ne servono sei volte tanto». 🔗 Leggi su Open.online

