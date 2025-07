Trump parlerà questa sera in Iowa della legge approvata

Questa sera, Donald Trump si recherà a Des Moines, Iowa, per un evento speciale in vista dei 250 anni dell’America. Tuttavia, un'attenzione particolare sarà dedicata alla legge di spesa appena approvata alla Camera, che il presidente discuterà nel suo discorso. Tra celebrazioni nazionali e decisioni politiche cruciali, l'intervento di Trump promette di catturare l’interesse di tutti gli osservatori. La sua analisi sulla legge potrebbe avere ripercussioni significative sul futuro del paese.

Donald Trump ad un evento in Iowa parlerà questa sera, la notte in Italia, della legge di spesa approvata alla Camera. "Il presidente stasera si recherà a DesMoines per un evento organizzato in vista dei 250 anni dell'America, ma una parte significativa del suo discorso sarà ovviamente dedicata alla celebrazione dell'approvazione di questo disegno di legge", ha dichiarato un alto funzionario della Casa Bianca alla Cnn.

